ALL. AJAX, Antony non può valere 100 milioni

Alfred Schreuder, allenatore dell'Ajax, ha commentato in conferenza stampa la cessione di Antony al Manchester United.. E non ha rilasciato dichiarazioni banali: "È pazzesco cosa sono disposti a pagare i club per certi giocatori: 115 milioni di euro per Dembélé, 100 milioni per Sancho, ora 100 milioni per Antony. Questi giocatori valgono così tanto? No, ma se qualcuno paga così tanto dobbiamo accettarlo".