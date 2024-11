ALBERTOSI, Festeggio 85 anni. La Viola? Gioca bene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

In occasione del suo 85esimo compleanno, Il Tirreno ha intervistato lo storico portiere Enrico "Ricky" Albertosi, che ha raccontato: "Il compleanno lo festeggio a Vittoria Apuana in Versilia a 300 metri dal mare. Una cena in famiglia con la mia seconda moglie Elisabetta e i figli. L'età mi ha reso saggio. Oggi sono sereno e non ho rimpianti".

E sulla Serie A di oggi ha affermato: "La Fiorentina gioca bene, segna molto, ha una buona classifica e spero vada avanti in Coppa. Per il Cagliari sarà il solito campionato sofferto con la salvezza da conquistare. Non capisco l'allenatore del Milan: come si fa a lasciare fuori Leao, unico tra i rossoneri a saltare l'uomo".