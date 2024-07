AIA, Rocchi confermato designatore Can fino al 2026

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri ha approvato oggi le nomine del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, dei Responsabili e Componenti dei vari Organi Tecnici Nazionali e dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano.

Le nomine avranno la durata di due Stagioni Sportive per i Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali ed i Presidenti Regionali e Provinciali, e di una Stagione Sportiva per il Responsabile del Settore Tecnico e per i Componenti degli Organi Tecnici Nazionali.

In realtà si tratta di conferme, a partire da quella di Gianluca Rocchi come responsabile della Can, coadiuvato ancora da Di Liberatore, Gervasoni, Tonolini e Tommasi. Confermato Ciampi responsabile della Can C.