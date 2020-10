AGNELLI, Chiesa? Dovete parlarne col ds Paratici

Andrea Agnelli, presidente bianconero, ha parlato a Sky Sport del rinvio di Juventus-Napoli che a breve verrà annunciato: "Abbiamo dei protocolli molto chiari, che ci dicono cosa succede in caso di positività al Covid in squadra. Si sa quindi esattamente cosa fare: andare in isolamento fiduciario presso una struttura che viene concordata con l'ASL, così da poter continuare ad allenarci e giocare le partite. E' stato un lavoro importante svolto dalla Federazione con il Ministero della Salute e il CTS. Che noi abbiamo seguito alla lettera. Il protocollo? E' un documento vivo, che di volta in volta viene perfezionato così da poter svolgere al meglio il nostro mestiere. De Laurentiis? Mi ha scritto un messaggio, io gli ho risposto che la Juventus come sempre si attiene ai regolamenti. Se non seguiamo i regolamenti è un errore che commettiamo non da sportivi ma da cittadini. Mi sembra che il protocollo sia ben fatto, se vogliamo portare a termine le manifestazioni sportive bisognerà saper gestire i casi di positività. I casi che abbiamo avuto nel nostro settore sono stati peraltro tutti asintomatici. Io sarei partito anche se quel comunicato l'avesse emesso la ASL di Torino: solo se non osservo il protocollo con precisione la ASL deve intervenire.

Se mi piace Chiesa? I miei sono i migliori giocatori che abbiamo a disposizione, osservazione che ho sempre fatto e che rimane valida. Ad ogni modo non mi occupo di queste cose in società, quindi dovete chiedere a Paratici. Cambierete assetto tattico? Non sono abituato a lavorare con i se e con i ma...".