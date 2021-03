AG. VERETOUT, Jordan è grato a Firenze. Rinnovo....

Jordan Veretout, già 10 reti in campionato, è uno dei giocatori più in forma della Roma di Fonseca. Stasera il francese incrocia il suo recente passato, la Fiorentina, con la quale ha disputato due stagioni (dal 2017 al 2019). In occasione della sfida contro la sua ex-squadra il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha parlato al Corriere dello Sport dell'esperienza di Veretout in viola e del futuro del centrocampista francese: "Quella di stasera è una partita speciale per Jordan: lui sarà sempre grato alla Fiorentina e all'ambiente viola per l'opportunità che il club gli ha dato. Adesso è maturato e sta dimostrando di essere uno dei migliori centrocampisti in circolazione, per questo credo che meriti una maggior considerazione anche in chiave Nazionale francese".

Giuffredi ha parlato anche della grande vena realizzativa che sta mostrando Veretout in questa stagione: "Ha sempre avuto le qualità per far bene in avanti. Io o e lui abbiamo fatto una scommessa sul fatto che possa arrivare a quindici gol in stagione, ma dopo ogni partita mi chiama e mi dice che vuole alzare l'asticella ed arrivare a quindici gol in campionato".

Infine, Giuffredi si è espresso anche sul futuro del suo assistito: "Abbiamo iniziato a discutere il rinnovo del suo contratto, credo che tra un mese ci riaggiorneremo per portare avanti la trattativa. Le voci sul Napoli? Non ci interessanto".

Presto il rinnovo.

