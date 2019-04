AG. OLIVERA, Pronto per giocare in maglia viola

"A Lecce ha lasciato il cuore, si era ambientato bene. E' stata una squadra importante per la sua carriera, anche grazie a De Canio, che gli ha cambiato il ruolo, facendogli trovare la sua dimensione giocando da centrocampista. Ma ora è pronto per dimostrare il suo valore alla Fiorentina". Parla così a TuttoMercatoWeb Paolo Palermo, agente del centrocampista viola Ruben Olivera, che domenica probabilmente giocherà titolare, in virtù della squalifica comminata a Lazzari. "Firenze - dice Palermo - è una piazza importante, Ruben ci teneva ad andare a Firenze, perché è una squadra di grande tradizione. Affronterà questi cinque mesi alla grande per rimanere anche nei prossimi anni, come da contratto. Sicuramente ha voglia di dimostrare il suo valore, ringraziare la Fiorentina che ha creduto in lui e non vede l'ora di giocare. Chiaro che deciderà Rossi, però è pronto. Tra l'altro domenica giocherà contro il Parma, che era interessato ad acquistarlo. Se sarà chiamato in causa farà bene. Vedrete"