AG. GOMEZ, Non finirà così. Tonali? Troppe sentenze

"La sostanza che ha assunto il Papu non è dopante". Giuseppe Riso, agente di Alejandro Gomez, parla così della squalifica di due anni per doping, comminata all'argentino: "L’errore - dice a Dazn - è che avrebbe dovuto comunicarne l’assunzione con anticipo ma sanzionarlo per due anni è davvero esagerato. Faremo di tutto, grazie ai nostri avvocati, perché il Papu non finisca così la sua carriera. Sarebbe assurdo".

Nel corso dell'intervista, Riso ha parlato anche della situazione di Sandro Tonali, altro giocatore assistito dall'agente italiano, ieri sostenuto dai tifosi del Newcastle, in attesa dell'esito del patteggiamento in merito al suo coinvolgimento nel caso scommesse: "Avete visto tutti quello che è successo al St. James Park sabato pomeriggio. Sandro pagherà per ciò per cui ha sbagliato ma non per cose che non ha fatto… ho letto troppe sentenze e condanne già date senza sapere la reale verità dei fatti. Questo è anche un modo per danneggiare il nostro calcio… Gli inglesi sono più bravi di noi a proteggere il loro prodotto calcio. Spero venga data una sanzione corretta a Sandro, anche per quello che rappresenta per il nostro calcio, perché Sandro è un patrimonio del nostro calcio! Ci faremmo un doppio danno".