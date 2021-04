AG. DIALLO, No ai viola: con Astori poco spazio

Jonathan Maarek, procuratore di Abdou Diallo, ha rivelato un retroscena che vede come protagonisti l'attuale difensore del Paris Saint Germain e la Fiorentina: "Qualche anno fa Abdou fu molto vicino alla Fiorentina; ai tempi però i viola avevano un gran giocatore dietro come Davide Astori e Diallo decise di non scegliere la Fiorentina perché consapevole che a Firenze avrebbe trovato poco spazio, quindi optò per il Mainz". Una scelta di carriera che sembra aver pagato, visto che il 24enne francese è adesso sta trovando molto spazio in un club prestigioso come il Psg e stasera potrebbe essere protagonista della semifinale d'andata di Champions tra i parigini ed il Manchester City.