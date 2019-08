AG. CUTRONE, In Premier per giocare. In A su di lui...

Patrick Cutrone ha salutato il Milan per sposare la causa del Wolverhampton, ma sarebbe potuto rimanere in Italia e tra le tante pretendenti c'era anche la Fiorentina, della quale però l'agente del giocatore, Donato Orgnoni non ha parlato nel suo intervento: "Cutrone aveva numerosi estimatori, anche in Italia. Tra questi c’era anche il Napoli, ma noi avevamo bisogno di una squadra che gli desse la possibilità di giocare con continuità".