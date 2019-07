AG. BUFFON, Aveva altre offerte ma ha scelto di cuore

È il giorno del ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus. Il suo agente, Silvano Martina, ne ha parlato attraverso il Daily Mail. "Aveva molte offerte, specialmente dalla Premier League e da altre grandi squadre. Non faccio nomi, non è nel mio stile, ma penso che non avrete problemi a capirlo. Buffon ha sempre fatto delle scelte con il suo cuore e mai per il suo portafoglio. Potete paragonare il suo ritorno a casa a quello di un marito che dopo una scappatella non vede l'ora di abbracciare di nuovo sua moglie. L'amore di Buffon per la Juventus è molto forte. Torino è la sua casa, è una cosa molto importante anche per la sua famiglia. Tutti vivono a Torino e all'età di 41 anni, avere la famiglia sempre presente è essenziale. Non penso che sia stato un tradimento andare al PSG. Non è rimasto in Italia. Era un'offerta rapida e immediata. Come suo agente gli ho consigliato di accettare considerando tutto ciò come una cosa carina e anche di considerare che avrebbe fornito uno stile di vita confortevole per la sua numerosa famiglia", le parole riportate da Tuttojuve.com.