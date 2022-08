AG. BIANCO, Alessandro sente fiducia, resterà

L'agente di Alessandro Bianco, Beppe Galli, ha parlato del rinnovo del suo assistito: "La trattativa è stata semplicissima perché sentiamo la fiducia della società ed è importante per il giocatore. Due ruoli? Un ragazzo intelligente da poter coprire i due ruoli con tranquillità. Giocare? Siamo in Italia. Si parla di giovani ma poi non è così. Il ragazzo è contentissimo ben inteso e sente la fiducia e con questi campioni impara ed è orgoglioso. Ora c'è Sottil che gioca con continuità e nel 2017 dissi che era più forte di Chiesa ed ora sono contento che stia dimostrando il suo valore. In Italia però il risultato è più importante di tutto e i giudizi cambiano nettamente appena uno sbaglia una partita dopo che se ne parlava come fenomeni. La crescita di un giocatore cambia da uno all'altra, Bianco vuole imparare e lo fa allenandosi accanto a campioni di A. Se deve andare in B e non impara nulla non serve. Resta o prestito? E' più facile che resti. E' stata una chiacchierata con la società che crede in lui, poi ci sono 6 mesi davanti e lì si valuterà se non avendo spazio si vuole mandare in prestito a giocare. Sottil a Cagliari? Poteva anche non andarci perché le qualità erano le stesse tre anni fa, forse è cambiato l'atteggiamento. Si parlava tanto di seconde squadre poi quando si potevano fare non l'ha fatta nessuno".