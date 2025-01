ADANI, Firenze? Ci trovano quasi gusto a fare polemica

FirenzeViola.it

L'ex difensore viola, Daniele Adani, ha parlato al canale YouTube "Viva el Futbol" del momento che sta attraversando la Fiorentina: "Sappiamo che Firenze è un ambiente particolare, ci trovano quasi gusto a fare polemica. Adesso nel mirino ci sono giocatori, come ad esempio Colpani e il mister Palladino. Io penso che la Fiorentina non sia partita benissimo e se non fosse stato per la vittoria contro il Milan, Palladino sarebbe stato esonerato. Poi è partito il filotto di vittorie che ha dato grande entusiasmo coprendo anche alcuni problemi evidenti.

Per me nel complesso il bilancio della prima parte di stagione è positivo e Raffale merita di continuare. Sono dell'idea che una volta presa una scelta vada supportata. Non mi piace ciò che è stato fatto con De Rossi e Fonseca".