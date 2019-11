ADAILTON, Il Parma domenica deve essere compatto

Presente allo stadio martedì per Parma-Hellas Verona, l'ex attaccante del Parma Adailton, intervistato dalla redazione di ParmaLive.com, ha parlato così in vista della gara di domenica contro la Fiorentina: “Ho visto le ultime due partite della Fiorentina, con la Lazio ha fatto molto bene e con il Sassuolo ha trovato un ottimo risultato. E’ una squadra di grandissima forza avanzata, ha giocatori di grande qualità che ti possono fare male in qualsiasi momento, anche se è una squadra che ti concede qualcosa. Il Parma deve essere compatto, non abbassarsi e concedere spazi alla Fiorentina e deve essere bravo a centrocampo a chiudere gli spazi e a ripartire sfruttando le qualità migliori dei suoi giocatori, soprattutto gli attaccanti esterni”.