AD GENOA, In caso retrocessione metteremo più soldi

l'ad del Genoa Andres Blazquez ha parlato, in una intervista alla Gazzetta dello Sport, della possibilità della retrocessione in B: "Se succederà metteremo più soldi nel Genoa, è uno scenario già ipotizzato. Noi siamo qui a investire, rimarremo per 20-30 anii, forse non venderemo mai. Appena arrivati non pensavamo di mettere così tante finanze, ma lo abbiamo fatto. Abbiamo preso il club in una situazione critica, come si evince dal bilancio. Di sicuro non potremo scegliere 40 ragazzini di 21 anni in serie B. Siamo coscienti di questo, anche se io penso ancora che il Genoa possa restare in Serie A".

E sulla possibilità che giocatori importanti restino anche in B ha spiegato: "Ci hanno dato tutta la disponibilità a restare sia in A sia in B. Ne stiamo parlando, sono giocatori importanti e che tengono al Genoa.