ACF-SAS, Sul podio per possesso palla con Napoli

Vediamo qualche statistica sulla gara Fiorentina-Sassuolo con i dati più interessanti forniti dalla Lega sul proprio sito.

Solo il Napoli (58.8%) ha mantenuto un possesso palla medio più alto di Sassuolo (56.8%) e Fiorentina (56.5%) nella Serie A TIM in corso. I neroverdi avevano chiuso lo scorso torneo con il possesso palla medio più alto (61%), mentre la Viola aveva chiuso 14ª in questa speciale classifica (46.2%). La Fiorentina è la formazione che ha segnato più gol nella fascia centrale di gioco del campionato in corso: ben 17 dei 31 gol viola (il 55%) sono arrivati tra il 31’ e il 60’.

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sette sfide di Serie A TIM contro il Sassuolo (2-1 al Mapei Stadium nell’ottobre 2019), perdendo quattro volte in questo parziale (2N); la Viola era rimasta imbattuta con i neroverdi nelle precedenti sette (4V, 3N). Il bilancio nelle otto sfide di Serie A TIM al Franchi tra Fiorentina e Sassuolo è in perfetta parità: tre vittorie ciascuna e due pareggi: la Viola però non batte in casa la formazione emiliana nel massimo campionato dal dicembre 2017 (3-0 firmato Simeone, Veretout e Chiesa).

Tre vittorie di fila per la Fiorentina in Serie A TIM: la squadra toscana non arriva a quattro da aprile 2018 con Pioli in panchina (sei in quel caso); la Viola non ha ancora pareggiato in questo campionato (10V, 7P) e può diventare la quarta squadra della storia a non pareggiare alcuna delle prime 18 partite di un campionato di Serie A TIM dopo l’Udinese 2017/18, la Juventus 2016/17 e il Palermo 1935/36 (solo quella Juventus proseguì la striscia fino a 26 giornate).

Il Sassuolo ha ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite contro squadre che iniziavano la giornata in una posizione migliore di classifica (successi con Juventus, Lazio e Milan, pareggio con il Napoli). In tutte le ultime 11 partite del Sassuolo in Serie A TIM, entrambe le squadre hanno trovato il gol e sono sempre state segnate almeno tre reti nel match (41 in totale, 3.7 di media a match): quella neroverde è la formazione con la striscia aperta più lunga di partite con almeno un gol fatto e almeno un gol subito in questo campionato.