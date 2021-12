ACF, Nasce la partnership con il gruppo StatsBomb

Questo il comunicato emesso poco fa dalla Fiorentina sul suo sito ufficiale e relativo alla nascita di una nuova partnership con il club viola:

ACF Fiorentina è orgogliosa di annunciare una partnership con StatsBomb, il provider di dati calcistici leader del settore che supporta i dipartimenti di scouting di alcuni dei migliori club al mondo con dati e analytics all'avanguardia. La partnership con StatsBomb dimostra l’impegno della società nell’implementazione delle football analytics e siamo entusiasti di essere tra i principali club europei a beneficiare dei dati avanzati di StatsBomb. ACF Fiorentina potrà integrare i dati di evento di StatsBomb nei processi di scouting, match analysis e analisi dell’avversario. L'impareggiabile granularità dei dati contestuali forniti permetterà alla Fiorentina di analizzare le prestazioni della squadra in modo più approfondito e di ottenere informazioni chiave utilizzando il modello di Expected Goals (xG) più accurato del settore.

Parlando della partnership, Joe Barone, CEO di ACF Fiorentina, ha dichiarato: "Stiamo entrando in una fase molto importante per la crescita della Fiorentina. E’ fondamentale oggi per il Club poter avere a disposizione strumenti sempre più utili, performanti e all’avanguardia come quelli che ci fornirà Statsbomb, per continuare il nostro percorso.” Shergul Arshad, Chief Commercial Officer di StatsBomb, ha dichiarato: "StatsBomb non potrebbe essere più orgogliosa di lavorare con la Fiorentina. Il club è stato a lungo un pilastro del calcio europeo e confidiamo che i nostri dati possano aiutare a dare alla squadra ciò che è necessario per tornare protagonista nelle competizioni europee."