ACF, La nota della società sull'incontro con l'ACCVC

Questo il comunicato apparso su violachannel.tv a proposito dell'incontro tra Fiorentina e ACCVC: "In seguito all’incontro svoltosi a Firenze martedì 29 gennaio con i delegati dell’ACCVC in rappresentanza di oltre 150 Viola Club sparsi su tutto il territorio nazionale e internazionale, ACF Fiorentina comunica la propria soddisfazione per un confronto, dai toni accesi ma sempre civili, aperto e trasparente dove è stato possibile ascoltare le opinioni dei tifosi e dialogare in maniera costruttiva con il comune intento di fare il bene della Fiorentina.

Come sottolineato durante l’incontro c’è il rammarico di non avere visto la partecipazione dei rappresentanti di tutti i Club Viola.

Auspichiamo che ci siano in futuro le condizioni necessarie per dare una periodicità a questi incontri, da affrontare come occasione di confronto costruttivo".