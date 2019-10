ACF, In bocca al lupo a Turchi per la Boxing Night

Si terrà questa sera alla BLM Group Arena, la Trento Boxing Night con la sfida tra Fabio Turchi, originario di Firenze, e Tommy McCarthy con l'italiano che tenterà di difendere il titolo Internazionale WBC dei pesi massimi leggeri. Tramite il proprio profilo Twitter ufficiale la Fiorentina ci ha tenuto a fare i propri in bocca al lupo per la sfida di questa sera al tifoso dei viola. Di seguito il tweet originale.

In bocca al lupo Fabio! We're all behind you!🙌



🥊 Fabio Turchi v Tommy McCarthy

WBC International Cruiserweight Title

⏰ Tonight H 19.30 CEST

Video & LIVE @DAZN_IT

by @KPBofficial #ForzaViola ️ #Fiorentina #FabioTurchi pic.twitter.com/GXIam1U9ZY