ACF, Gli auguri a De Sisti per i suoi 78 anni

Non potevano certo mancare nel giorno dei suoi 78 anni gli auguri della Fiorentina per Giancarlo De Sisti. Ben nove stagioni con la maglia viola per Picchio che è riuscito anche nell'impresa di vincere una Coppa Italia nella stagione 1965-1966, ma soprattutto il secondo, e per ora ultimo, scudetto nell'annata 1968-1969.