ACF, Contro il Cagliari cancelli aperti dalle 10:30

© foto di www.imagephotoagency.it

Come in occasione della sfida contro l'Inter, anche per il lunch match di domani contro il Cagliari la Fiorentina, vista l'alta affluenza, circa 21mila dovrebbero essere gli spettatori, sulle tribune del Franchi ha deciso di aprire due ore prima del fischio d'inizio della gara, programmato per le 12:30, i cancelli dell'impianto di Campo di Marte. Queste le informazioni pubblicate dalla società viola sul suo sito ufficiale: "ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, considerata l’alta affluenza prevista per la gara con il Cagliari, in programma domenica 8 dicembre alle ore 12:30, l’accesso allo stadio Franchi sarà possibile dalle ore 10:30.

Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, tutti i supporters viola sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi".