ACF, Biglietti in vendita per amichevole con il Betis

La Fiorentina, dopo il ritiro in Austria,concluderà il suo precampionato con una amichevole in Spagna contro il Betis Sevilla il 6 agosto. I viola avvisano i tifosi con un comunicato sul proprio sito ufficiale che da adesso sarà possibile comprare i biglietti per vedere l'incontro: "Fiorentina informa i propri tifosi che da oggi sarà possibile acquistare i biglietti per l'amichevole contro il Betis Siviglia in programma sabato 6 agosto alle ore 21:00 presso lo stadio Benito Villamarin di Siviglia".