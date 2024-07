FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Arriva il terzo addio di giornata. Dopo Duncan e Bonaventura, la Fiorentina saluta anche Castrovilli. "Grazie Castro. In bocca al lupo per il tuo futuro" è il messaggio sui social da parte della società viola, che, in sostanza, non rinnoverà il contratto neanche di Castrovilli. Qui sotto il post.