ACERBI, Ora basta, la mia era una risata isterica

Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, ieri sera è stato protagonista in negativo in occasione del gol vittoria del Milan ai danni appunto della Lazio: ha commesso infatti un errore difensivo che ha permesso a Ibrahimovic di rimettere in mezzo il pallone per il tap-in di Tonali. Dopo il gol il giocatore ha fatto una risata amara che però non è stata presa bene dai compagni, in particolar modo da Marusic - correo sul gol - che lo insulta platealmente, e soprattutto dai tifosi.

Il futuro del giocatore è incerto e probabilmente lontano dalla Lazio(molte le squadre italiane che hanno messo gli occhi su di lui, si è parlato anche di Fiorentina) e così molti supporters biancocelesti si sono scatenati sui social. Il giocatore è sbottato e si è difeso su Twitter: "Ora basta. Ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia. C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiesto scusa. La risata di questa sera era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me".