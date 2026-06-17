"Due Paesi africani", la frase di un telecronista argentino su Francia-Senegal scatena il caos

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Hanno suscitato numerose reazioni le parole pronunciate durante la telecronaca argentina di Francia-Senegal. Al centro delle polemiche c'è un commento andato in onda su DirecTV Sports, uno dei broadcaster ufficiali del torneo in Sud America, che ha riportato sotto i riflettori un tema già discusso più volte negli ultimi anni riguardo alla nazionale francese.

Secondo quanto riferito da diversi media, al termine del primo tempo il telecronista Pablo Giralt avrebbe descritto la partita come "una sfida tra due Paesi africani", facendo riferimento alle origini di alcuni giocatori della Francia. Un'osservazione che ha immediatamente acceso il dibattito sui social dove non sono mancate accuse di razzismo nei confronti del giornalista.