ABODI, In bocca al lupo alle italiane: segnale confortante

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "L'Inter in finale di Champions League è una soddisfazione grande, un obiettivo prestigioso. Spero che i 90 minuti ancora da giocare possano dare altra soddisfazione. Un in bocca a lupo ai club italiani che ancora si giocano l'ingresso nelle altre due competizioni. Questo è un segnale confortante, ma che non deve coprire le lacune che ancora ci sono". Così, ai microfoni di Radio RTL 102.5, si è espresso il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. "E' necessario fare un salto di qualità e la configurazione di un modello italiano. Necessario anche un sistema di interessi non solo sportivi ma anche economici - ha proseguito -, lo vediamo ogni giorno in quelle questioni che attraversano la giustizia sportiva, che si combinano con quella ordinaria. Mantenere la filosofia di concentrarsi non soltanto sull'obiettivo raggiunto ma su ciò che manca, per fare in modo che anche il calcio possa andare verso una valutazione complessiva positiva, in una visione non solo domestica ma internazionale". (ANSA).