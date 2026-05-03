A Roma una Fiorentina senza punte: oggi la decisione finale su Piccoli

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In vista della trasferta di domani in casa della Roma per la Fiorentina resta in dubbio la presenza di Roberto Piccoli. Per Paolo Vanoli si prospetta infatti un’altra formazione senza punte essendo già sicura l’assenza di Kean, che ha avuto un permesso dalla società per motivi familiari: a breve diventerà di nuovo padre e ha momentaneamente lasciato Firenze dove rientrerà ad allenarsi martedì mattina. Piccoli invece continua il lavoro personalizzato ed essere all’Olimpico diventa una corsa contro il tempo.

Al suo posto probabilmente giocherà Gudmundsson mentre è più difficile l’impiego dal primo minuto di Braschi che potrebbe giocarsi le sue chance a gara in corso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.