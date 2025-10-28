A Napoli basta Anguissa: è 0-1 a Lecce. Salentini sempre a +2 sulla Fiorentina

È bastato un gol realizzato dal “solito” Anguissa al Napoli per piegare il Lecce al Via del Mare nell’anticipo delle 18:30 della 9a giornata di Serie A: i campioni d’Italia si sono infatti imposti in Salento per 1-0 grazie alla rete realizzata al 69’ su assist di Neres, bravo a pennellare su punizione un pallone che il mediano ha spinto in rete di testa. Il Lecce - prossimo avversario della Fiorentina in campionato - mastica però amaro per un calcio di rigore fallito da Camarda al 55’ (bravo Milinkovic-Savic a respingere il tiro dal dischetto dell’ex Milan).

Con questo punteggio, il Napoli resta in testa al campionato a quota 21 punti mentre il Lecce rimane 16° a 6 lunghezze e, in caso di vittoria viola domani a Milano, può essere superato.