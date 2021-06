L'approdo di Nicolas Gonzalez alla Fiorentina ha visto coinvolto anche Alessandro Moggi in qualità di intermediario. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha così parlato dell'operazione: "Sarà uno degli attaccanti più forti al mondo. Basta pensare che in Nazionale fa stare in panchina gente come Di Maria e Aguero. Pagarlo 23 milioni di euro è stato un affare per la Fiorentina".