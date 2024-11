A. CANOVI, Juve sul pezzo come le sorprese Viola e Lazio

FirenzeViola.it

Nel corso di Maracanà, su TMW Radio, ha parlato l'agente di Thiago Motta, Alessandro Canovi, che ha trattato anche la Fiorentina per quanto riguarda l'andamento del campionato: "Avendo una rosa giovane e un progetto appena iniziato, Motta sta facendo bene. Se sei alla Juve poi devi sempre stare sul pezzo. Vedo note positive sul progetto Juve. Purtroppo ci sono stati infortuni importanti. Si equiparava il progetto Juve, dove si è cambiato tanto, ad altre realtà, ma non si può fare. La Juve ha fatto molti cambiamenti, in questo momento la squadra sta sul pezzo come altre squadre, come Fiorentina e Lazio che mi hanno sorpreso".

Come vive Motta questa sua nuova esperienza a Torino?

"Ha entusiasmo. E' uno entusiasta del lavoro, gli piace questo mestiere ed è orgoglioso di essere in un club come la Juve, che è nella storia del calcio mondiale. Vive tutto questo con gioia e dedizione. E' un momento bello, impegnativo, la città non so come la vive ma è molto dedicato al lavoro".