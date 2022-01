A.ALVAREZ, Ha clausola di 17 mln: lunedì il Penarol...

La Fiorentina continua a lavorare per il futuro. Dopo l'ufficialità di Arthur Cabral, la società viola ha avviato una trattativa con il Penarol per l'acquisto di Agustin Alvarez. Dopo la prima offerta di circa 13 milioni e una nuova presentata oggi, non è stata ancora trovata l'intesa. Il classe 2001 ha una clausola da 17 milioni di euro e lunedì la società uruguaiana invierà una controrisposta al club viola. Come scrive Gianlucadimarzio.com, la Fiorentina ha già raggiunto un accordo con il giocatore per un contratto di cinque anni, per quello che è stato l'attaccante U21 ad aver segnato più gol nel 2021 (31) in Sudamerica. In caso di accordo, l'operazione sarebbe comunque per giugno, con Alvarez rimarrebbe in Uruguay altri sei mesi.