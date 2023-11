VITALE A RFV, Nzola ha tempo fino a gennaio

FirenzeViola.it

L'esperto direttore sportivo Pino Vitale è stato protagonista di Chi si Compra?, trasmissione di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sulla vittoria della Fiorentina sul Bologna e sulle ambizioni della squadra di Vincenzo Italiano: "Questa è una vittoria molto importante, dopo tre sconfitte, di cui solo quella contro l'Empoli meritata. Poi c'è stata la sconfitta contro una delle Juventus più brutte mai viste in una gara che poteva pesare. La Fiorentina ora ha raddrizzato la classifica, poi dopo la sosta c'è il Milan senza Leao e Giroud ed in crisi, quindi meglio di così non si può. La Fiorentina vale le prime sette posizioni, è da quinto-settimo posto, poi non si sa mai cosa può succedere".

E sulla questione attaccante: "Le due punte in questo momento hanno fatto poco. Ma il Beltran che ho visto con la Lazio mi ha entusiasmato. Il gol annullato è un gesto tecnico di uno che sa giocare a quei livelli. Ho fiducia che Beltran venga fuori. E su Nzola, è un giocatore da 10-11 gol, in questo momento è in difficoltà ma aspettiamo anche con lui, magari fino a gennaio. Poi, se le cose continueranno a non girare, bisogna avere la forza di venderlo e andare su qualche altro profilo".

