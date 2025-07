FirenzeViola Addio Boquete, il retroscena: alla base un suo accordo con la tv spagnola La1

vedi letture

Farà discutere a lungo la separazione a parametro zero tra la Fiorentina e la calciatrice spagnola Veronica Boquete, che oggi ha dato ufficialmente il suo addio alla maglia viola con un lungo post su Instagram non privo di polemiche. Alla base di questo divorzio - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - una serie di incomprensioni legate non tanto al nuovo contratto in maglia viola (con il quale fino a circa un mese fa c'era un'intesa di massima, prima del dietrofront come vi abbiamo rivelato in anteprima - LEGGI QUI) quanto all'imminente partecipazione di Boquete ai prossimi Europei di calcio femminile in Svizzera (in programma dal 2 al 27 luglio) in qualità di commentatrice per l'emittente spagnola La1.

Priorità alla tv

Boquete infatti, già nei mesi scorsi, si era accordata con la televisione del suo Paese per seguire tutte le gare del torneo (debutterà questa sera, peraltro) e quando si è trattato di andare a ridiscutere con la Fiorentina il rinnovo del contratto è emerso che difficilmente avrebbe potuto rispondere fin da inizio ritiro alla convocazione della squadra da parte del nuovo allenatore Pablo Piñones-Arce. Una volta emerso il problema, la Fiorentina si è resa disponibile ad accordare alla sua tesserata la possiblità di andare in Svizzera nei suoi giorni liberi per seguire gli impegni della Nazionale spagnola (dandole così modo di dar seguito al contratto stipulato con La1) ma la scelta della calciatrice è stata quella di dare la priorità alla nuova collaborazione televisiva. Da lì, dunque, la rottura del rapporto tra Boquete e la Fiorentina.