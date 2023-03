VIOLA AL CASTELLANI? CORSI A RFV: "NOI DISPONIBILISSIMI. LA PALLA PASSA AL COMUNE"

FirenzeViola.it

Fabrizio Corsi a Radio Firenze Viola

Lo stadio Castellani di Empoli resta al momento l'opzione più facilmente percorribile per permettere alla Fiorentina di giocare vicino a Firenze nel biennio in cui l'Artemio Franchi sarà interessato dai lavori di ristrutturazione grazie ai fondi del PNRR. Una prospettiva, quella della convivenza per due campionati tra azzurri e viola, che se al momento non sembra far fare i salti di gioia all'amministrazione comunale, ha trovato piena accoglienza nel numero uno dell'Empoli Fabrizio Corsi, che si è espressa così ai microfoni di RadioFirenzeViola:

Presidente, come vedrebbe la prospettiva di una Fiorentina per due anni al Castellani?

"Noi siamo disponibilissimi e felici di fare un atto di cortesia in favore della Fiorentina. Ritengo che sarebbe una cosa bella per la nostra città ospitare certi eventi che coinvolgano la squadra viola. Già per Empoli è bello ospitare grandi appuntamenti, figuriamoci poi se questi coinvolgessero la squadra di Firenze. Ovviamente la parola finale spetta alla nostra amministrazione comunale".

Per l'Empoli questo scenario cosa cambierebbe?

"Noi come club avremmo delle ripercussioni minime, se non quelle di tutelarci assieme alla Fiorentina sulla gestione del terreno di gioco. Per l'organizzazione degli eventi sportivi invece dovrebbero essere la Questura e il Comune a dare il loro parere per verificare se ci sono le possibilità".

La spaventa la possibilità che questa convivenza possa durare due anni?

"Noi lottiamo sempre la salvezza e auspichiamo di giocare la Serie A. Vedremo che campionato faremo noi in quegli anni ma se si riesce a trovare la quadra in città come Roma, Torino e Milano non vedo perché non si possa trovare una soluzione adeguata anche per il Castellani".