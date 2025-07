FirenzeViola Dalla canicola del Viola Park al fresco dello Staffordshire: per la Fiorentina sarà un mese senza respiro

Dal 14 luglio, giorno in cui partirà il ritiro, al 14 agosto, data dall’ultima amichevole a una settimana esatta dall’inizio della stagione, che a differenza degli anni scorsi sarà inaugurata non dal campionato ma dall’andata dei preliminari di Conference League. Tanto durerà la fase di preparazione della Fiorentina, che con Stefano Pioli al timone si prepara a vivere un mese di lavoro tra la canicola di Bagno a Ripoli (andrà in scena infatti al Viola Park la prima fase di lavoro di Ranieri e soci) e il fresco dell’Inghilterra, dove la comitiva si sposterà a fine mese per trascorrere due settimane a temperature ben più confortevoli (lo stesso programma, a grandi linee, è andato in scena sia due anni fa con Italiano che l’estate scorsa con Palladino).

Tra Toscana e Inghilterra

Il calendario è stato già illustrato dalla società nei giorni scorsi, con gli ultimi dettagli legati alla tournée inglese che sono stati svelati recentemente: la prima parte di allenamenti verrà svolta dalla Fiorentina presso il centro sportivo di Bagno a Ripoli (dal 14 al 27 luglio, coi test con la Primavera e la Carrarese intervallate dal derby allo Zecchini col Grosseto e un numero cospicuo di sedute che saranno a porte aperte, per la gioia dei tifosi) mentre poi dopo ci sarà l'affascinante avventura in terra d’Albione (dal 28 luglio al 9 agosto) con le amichevoli di difficoltà crescente contro il Leicester, il Nottingham Forest dell'ex Milenkovic (e vero spauracchio della prossima Conference) e il Manchester United: il quartier generale dovrebbe essere inizialmente nella contea dello Staffordshire anche se il percorso viola sarà itinerante.

Stagione al via

Subito dopo sarà tempo dell’inedito confronto tra i viola e la Japan University, previsto per il 14 agosto al Viola Park. Da quel momento sarà tempo di calcio vero: il playoff di Conference contro un avversario che sarà noto solo alla vigilia di Ferragosto (sarà invece chiaro prima se i viola giocheranno l'andata oppure il ritorno in trasferta) e primi due turni di Serie A, con la trasferta di Cagliari il 24 agosto e quella di Torino sponda granata sette giorni dopo. Un'estate davvero senza respiro, in attesa della parte più succulenta del mercato.