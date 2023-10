S.ESPOSITO A RFV, Baldanzi bel profilo. Ma il ruolo...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Salvatore Esposito, ex giocatore della Fiorentina con la quale nel 1969 ha vinto lo scudetto, è intervenuto quest'oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione Viola amore mio per commentare le principali vicende d'attualità della squadra di Italiano: "L'impatto di Kayode in Serie A mi ha colpito molto: è tanto giovane quanto sfrontato. E' un ragazzo con entusiasmo e forza: mi piace tanto. Magari non potrà giocarle tutte ma la Fiorentina sulla destra non è messa benissimo anche se ho letto che Martinez Quarta con l'Argentina ha giocato terzino. Anche per lui sono contento, ha subìto tante critiche in passato e ora sta dimostrando di essere un giocatore degno della Nazionale campione del mondo".

Quanto l'ha stupita l'avvio di stagione di Duncan?

"Sono felice per lui perché ha attraversato tante società e non ha mai trovato la sua stabilità. Gli auguro di continuare sfruttando l'entusiasmo di tutta la Fiorentina".

Che idea si è fatto invece di Tommaso Baldanzi?

"E' un buon giocatore però penso che lui dia il meglio di sé solo nel ruolo di trequartista e la Fiorentina non so se giocherà sempre con un modulo che preveda il fantasista dietro le punte".