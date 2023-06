RUBINO A RFV, A Italiano servono acquisti di valore

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, SABATO AL C. STORICO BIRAGHI MAGNIFICO MESSERE Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi sarà Magnifico Messere in occasione della prima semifinale tra Azzurri di Santa Croce e Bianchi di Santo Spirito in programma sabato 10 giugno. Questo quanto raccolto da Firenzeviola.it dopo che in vista della sfida di... Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi sarà Magnifico Messere in occasione della prima semifinale tra Azzurri di Santa Croce e Bianchi di Santo Spirito in programma sabato 10 giugno. Questo quanto raccolto da Firenzeviola.it dopo che in vista della sfida di... NOTIZIE DI FV U16, I BABY DI CAPPARELLA SI ALLENANO AL CS "DA13" Una bella occasione, per l'Under 16 della Fiorentina che, con la prima squadra ormai in vacanza, questo pomeriggio ha la possibilità di allenarsi al centro sportivo Davide Astori. I ragazzi di Capparella, tra i quali anche il figlio minore di Italiano, si stanno... Una bella occasione, per l'Under 16 della Fiorentina che, con la prima squadra ormai in vacanza, questo pomeriggio ha la possibilità di allenarsi al centro sportivo Davide Astori. I ragazzi di Capparella, tra i quali anche il figlio minore di Italiano, si stanno... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 giugno 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi