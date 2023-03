ROSETTI (PRES. ARBITRI UEFA): "GOL DI CABRAL COL BRAGA ERA BUONO: DENTRO DI DUE MM"

Intervenuto dal Premio Ferruccio Salvetti a Coverciano, il presidente della Commissione Arbitri della Uefa Roberto Rosetti ha risposto anche ad una domanda sul gol-non gol di Arthur Cabral contro lo Sporting Braga, annullato dal VAR dopo che la Goal Line Technology aveva convalidato la rete: "È stata una situazione al limite, estremamente complicata. In realtà la tecnologia ha funzionato: il pallone era dentro di 2 millimetri. Il VAR ha valutato le condizioni e non era convinto della scelta, perché dal punto di vista visivo aveva un po' di problemi a valutare le immagini. Ma sarebbe stato meglio non fosse intervenuto".

Il ruolo dell'arbitro e il tempo effettivo?

"Vogliamo recuperare le personalità che riescano a stare con i calciatori, perché la tecnologia ha tolto un po' questo. Vogliamo ritrovare i valori che portano i giovani a voler fare l'arbitro: saper usare bene il VAR senza aspettare e saper prendere le decisioni giuste. Per quanto riguarda il tempo effettivo, per le nostre competizioni noi ci riteniamo soddisfatti perché stiamo riuscendo a dare anche un po' più di fluidità al gioco. Le ultime partite in Champions sono state tutte sopra l'ora di gioco".