PULEO A FV, Parisi può reggere il salto in viola

FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva Simone Puleo, attuale direttore responsabile del settore giovanile del Benevento che nel 2017 fece approdare in giallorosso Fabiano Parisi. Di seguito le sue dichiarazioni sul terzino accostato di recente alla Fiorentina:

Che ricordi ha del giocatore?

"Parisi è un calciatore con doti tecniche molto importanti. Ha tanta fame ed è un ragazzo che da sempre il massimo. Per come lo conosco io non smette mai di crederci e per questo dovrebbe essere d'esempio per molti ragazzi che come lui sognano i palcoscenici nazionali ed europei".

Può far bene in un club ambizioso come la Fiorentina?

"Non è mai facile fare il salto in un club come la Fiorentina. Nella sua carriera ha però dimostrato di saper reggere molto bene i salti di categoria, per questo penso che dopo un adattamento nei primi mesi possa fare molto bene".

Secondo lei, nel caso di un suo arrivo in riva all'Arno, chi partirebbe titolare fra lui e Biraghi?

"Biraghi non si discute e sulla carta partirebbe titolare sicuramente lui. La Fiorentina però l'anno prossimo giocherà anche l'Europa e per questo penso che in ogni caso Parisi potrebbe trovare molto spazio".