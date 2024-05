PAPA WAIGO A RFV: "Il lavoro di Italiano e le spese del club meritavano un trofeo come soddisfazione"

FirenzeViola.it

A Firenze lo ricordano sempre con grande piacere dopo quel gol alla Juventus nella vittoria viola del 2008. Papa Waigo, durante "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola, è intervenuto così per parlare di Fiorentina dopo la scottante delusione di Atene: "Non sto bene: questa finale mi è rimasta qua. L'anno scorso fu sofferta, quest'anno era il momento buono. È stata dura. Il lavoro che ha fatto Italiano in tre anni, con le spese della società, meritava un trofeo come soddisfazione".

Qual è il giudizio di questi tre anni?

"Vedendo la squadra, per me in questi ha sempre fatto bene. Speravamo di finire bene con la finale, ma il calcio è così. Quando crei tanto e non la butti dentro, poi ne prendi uno. Ma la Fiorentina aveva meritato questa coppa".

Prosegue: "Una squadra deve avere sempre uno o due goleador. E poi avere sempre fame, perché basta un'occasione sola e puoi prendere gol. Guardate Atene. Ora è dura digerirla".

