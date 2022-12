PADALINO A RFV, Mancano i gol, su Terracciano...

L'ex viola Pasquale Padalino ha parlato durante "Viola amore mio" in esclusiva su Radio Firenzeviola del momento della Fiorentina: "Gli impegni europei sono sempre un qualcosa di complesso, ci si poteva aspettare di più perché il primo anno di Italiano aveva portato grande entusiasmo, si voleva alzare l'asticella, però considerando qualche addio eccellente non bisogna piangersi addosso, le attenuanti ci sono tutte. Alcuni giocatori non hanno reso come ci si aspettava, quando gli attaccanti non vanno a segno diventa complesso fare punti, in questo momento ciò che manca passa sicuramente attraverso i piedi degli attaccanti. Sicuramente sentono anche i confronti con gli attaccanti del passato, la cosa migliore è continuare a dare fiducia. C'è carenza di gol, credo che gli addetti ai lavori stiano facendo le loro valutazioni".

Su Terracciano:

"Io l'ho allenato e l'ho fatto esordire in un periodo molto difficile, sono contento per lui. Intravidi in lui delle qualità, ma non mi aspettavo crescesse così tanto e arrivasse fino a questi livelli, copre bene la porta ed è molto agile per la sua statura, mi ha meravigliato molto. A volte quando hai due portieri bravi è sempre molto difficile scegliere, l'alternanza non porta ad ottimi risultati"

Su Milenkovic:

"E' un buon giocatore, per un certo periodo ha avuto anche molte richieste, il reparto si presta a qualche buco di troppo perchè lasciano molta profondità visto lo stile di gioco, però il serbo è molto affidabile, non ne farei a meno facilmente".

Su Igor e Quarta:

"Oggi è difficile fare analisi sui difensori singoli, 30 anni fa aveva senso, adesso i giocatori vengono inseriti in un contesto di squadra dove subisce gli effetti positivi e negativi del sistema di gioco e dei compagni".