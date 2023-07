OSTI A RFV: "SABIRI GIOCATORE IMPRESSIONANTE, PUÒ FARE LA MEZZ'ALA. AUDERO UNA GARANZIA"

FirenzeViola.it

Dopo aver terminato il suo incarico come Direttore Sportivo della Sampdoria, Carlo Osti torna a parlare e lo fa ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Viola AmoreMio", per tracciare bilanci e previsioni sul mercato estivo della Fiorentina e non solo: "Il mercato in generale sta cambiando. Ci sono nuovi investitori e nuovi mercati, quello dell'Arabia Saudita su tutti. Prima questi lidi marginali erano utili per i giocatori a fine carriera, ora invece i club arabi comprano giocatori nel pieno della carriera. L'impoverimento per il mercato italiano c'è ed è un dato di fatto. Però abbiamo sempre dei grandi allenatori che riescono a supplire a questo gap, tanto che siamo riusciti a portare una squadra in ciascuna delle finali europee.



A poco più di una settimana dall'inizio del ritiro, in casa Fiorentina per adesso non si è mosso nulla sul mercato. I tifosi dovrebbero preoccuparsi? "Secondo me significa poco, perché è cambiato il modo di fare mercato. Ormai tutte le squadre si muovono negli ultimi giorni di mercato, perché prima c'è da mettere a posto i conti del club e fare altre valutazioni finanziarie. Adesso quasi tutte le squadre sono incomplete ma questo non vuol dire niente, le cose più importanti si fanno da ferragosto in avanti".

E invece per quanto riguarda la possibile cessione di Amrabat?

"Ripeto, i tifosi della Viola devono stare tranquilli. Quest'anno la Fiorentina ha fatto una buonissima stagione e sta lavorando bene a livello di giovanili. La Fiorentina parte da una base solidissima, grazie anche al suo allenatore. Poi, se ci sono dei campionati più ricchi che vogliono i nostri giocatori, anche Amrabat che è un gran giocatore deve essere ceduto. Pradé è uno dei colleghi più competenti in Italia, non mi preoccuperei in caso della sua partenza. L'importante è sempre avere il piano B ed io penso che la Fiorentina lo abbia e sia già in possesso di nomi per il possibile sostituto di Amrabat, perché tutti i giocatori, se arrivano offerte irrinunciabili, possono essere messi sul mercato".



La Fiorentina cerca un portiere e si è fatto anche il nome di Audero. Potrebbe fare al caso dei viola?

"Audero è un portiere molto forte, che ha trovato la sua maturità anche in questa stagione nonostante il campionato della Sampdoria che è stato segnato dalle vicissitudini giudiziarie. Audero è stato tra i giocatori più positivi di questa annata. Ho visto anche la Fiorentina giocare molte volte e vedo che la maggior parte delle azioni partono dal portiere, quindi servirà un portiere che dia sicurezza nel gioco da terra. Audero in questo è migliorato tantissimo".

"Questo non posso dirlo, sono due grandissimi portieri con caratteristiche differenti. Dovrebbero giocare entrambi in Serie A. Il portiere poi è una materia difficile, anche da valutare. Spero però che sia Falcone che Audero giocheranno titolari in Serie A il prossimo anno, sono convinto che quanto meno uno dei due lo farà":"Tecnicamente è fortissimo. Ha delle giocate imprevedibili, deve trovare continuità ma sono convinto che con Italiano potrà esprimersi al suo meglio, perché ha delle qualità talmente importanti che credo che alla Fiorentina farà bene. Poi, se dovesse rimanere anche Amrabat sarebbe una gran cosa per Sabiri, i due si conoscono bene ed avere un leader che già conosce nello spogliatoio gli sarebbe di grande aiuto":"Penso sia una seconda punta, anche se può partire anche dall'estero. Ha una grande capacità di calcio, con un effetto particolare che riesce dare al pallone. Con Italiano potrebbe diventare anche una mezz'ala, un centrocampista da inserimento capace di arrivare spesso al tiro"."In questo momento non si è ancora aperta nessuna strada, sono in attesa ma anche il nostro mercato è difficile. Alla Samp ho passato anni bellissimi e auguro al club di tornare al più presto in Serie A. Ho un legame speciale con la società e con una tifoseria che ti prende il cuore".