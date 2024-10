ORLANDO A RFV, La Viola fa paura. Adli è fortissimo

FirenzeViola.it

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina e opinionista di Radio FirenzeViola, ha parlato nel corso di "Palla al Centro" ripartendo dalla vittoria contro la Roma: "La cosa che più mi sta piacendo è la costante crescita della squadra. Una squadra che partita dopo partita sembra sempre più convinta dei propri mezzi. Se andiamo ad analizzare i singoli sono stati tutti perfetti. Poi la Roma sarà in crisi, ma si è detta la stessa cosa di Milan e Lecce. A me sembra la Fiorentina che gioca un calcio pratico che sta mettendo in difficoltà tutti".

Comuzzo è da Nazionale?

"Comuzzo sta giocando da veterano, ieri Dovbyk non ha vinto un duello fisico. Ma in generale complimenti a tutti, in primis dall'allenatore. Questa Fiorentina deve far paura a tutti perché può ancora crescere".

Beltran non ha fatto rimpiangere Gudmundsson.

"E' un giocatore che sembra completamente recuperato e che farà certamente felice Palladino, che può contare su un giocatore in più. Quando Gudmundsson tornerà giocherà lui titolare, ma avere in rotazione uno come Beltran è importantissimo per la Fiorentina".

A centrocampo siamo un po' corti?

"Numericamente parlando sì, anche perché Richardson ancora non da quella sicurezza che danno gli altri. Oggi però Mandragora tornerà in campo e penso che anche lui come mezz'ala di un centrocampo a tre possa starci benissimo. Chi mi sta impressionando però è soprattutto Adli, un giocatore fortissimo. Secondo me, assieme a Kean, è stato colui che ha dato la svolta a questa squadra. I 15 gol nelle ultime tre partite sono anche merito suo. Facendo tutti gli scongiuri del caso, questa è una squadra che fa sognare".

Quali sono le squadre che vede irraggiungibili?

"Napoli, Inter, Juventus. Secondo me la Fiorentina - nonostante abbia qualcosa in meno - se la può giocare con Milan e Atalanta".

