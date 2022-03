NUOVO STEMMA, LA FIORENTINA LANCIA I PRIMI SEGNALI: SARÀ QUADRATO. LO SHOW AD APRILE?

Il primi messaggi stanno iniziando a filtrare sempre più forti e chiari e la sensazione è che il risultato finale sarà svelato molto prima di quanto si possa pensare (forse già nel mese di aprile, o quando Rocco Commisso sarà di nuovo in Italia). Il rifermento è al nuovo stemma societario che la Fiorentina inaugurerà in vista della prossima stagione, argomento del quale Firenzeviola.it vi parla in anteprima assoluta da ormai più di un anno e sul quale la società viola sta lavorando in gran segreto da mesi. Una forma iconica, facilmente riconoscibile (e ben spendibile a livello di merchandising) ma con l’immancabile giglio di Firenze ben presente, per quanto a sua volta rivisitato (e semplificato).

Dal rombo al quadrato

Già, ma quale forma? In un primo momento si pensava che potesse essere il cerchio - come l’attuale stemma dei Pontello - a soppiantare il rombo oblungo che ormai dal secondo anno della gestione Cecchi Gori campeggia sulle maglie della Fiorentina (eccezion fatta per la stagione della C2, dove fu scelto il giglio del Comune). E invece, stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sarà quadrato il nuovo marchio della Fiorentina, disposto però con l’angolo alla base, ovvero con uno dei lati girato di 45° (per non discostarsi troppo dal logo attuale). Non più un rombo ma una forma geometrica più squadrata e immediata: una sagoma che nel comparto marketing è stata subito sposata.

Indizi in città

A darne parziale conferma, con una serie di immagini-collage enigmatiche a tinte viola, bianco e rosso (i colori di Firenze e del club) è stata la Fiorentina stessa, che da qualche giorno sta facendo proiettare sulle decine di videowall sparsi per la città il probabile nuovo profilo dello stemma, unito ad una scritta simbolica: “Play to be different”, ovvero “Scendi in campo per distinguerti”. Basta fare un salto in Piazza della Repubblica oppure avventurarsi dalle parti di Viale Guidoni e Via Carlo del Prete (a Firenze Nord) o via Lungo l’Affrico e poco prima del Cavalcavia di Piazza Alberti (a Firenze Sud) per farci caso e farsi travolgere dal dubbio. Tra poche settimane, la verità. Ecco intanto la criptica slide proiettata per le vie della città...