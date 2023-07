NANI A RFV, Arthur potrebbe essere punto di riferimento

FirenzeViola.it

Gianluca Nani a Radio Firenze Viola

Il direttore sportivo, Gianluca Nani, esperto di calcio inglese, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole partendo dal nome più caldo delle ultime ore per il centrocampo viola, Arthur: “A me piace come giocatore. Quando giocava in Brasile avrei scommesso su di lui e in un 4-3-3 potrebbe essere utile. È arrivato da un tipo di calcio differente, quindi ha faticato un po’ ad adattarsi. Succede spesso, non è l’unico calciatore che ha riscontrato qualche difficoltà di adattamento. Un calciatore va aiutato e va messo nelle migliori condizioni per poterlo vedere al meglio. Se dovesse arrivare alla Fiorentina sarebbe adatto al gioco d’Italiano. Servono comunque fiducia e minutaggio per poter rivedere il calciatore che abbiamo visto in Brasile”.

Prosegue: “Se la Fiorentina lo cerca con tanta insistenza un motivo ci sarà. In fase di impostazione e costruzione è un grandissimo giocatore, diventerebbe il punto di riferimento per far ripartire l’azione. Italiano e la società avranno sicuramente valutato la situazione”.

Sul passaggio di Igor al Brighton che sembra imminente: “De Zerbi è un allenatore straordinario, fa giocare benissimo la squadra. Se ha visto delle potenzialità in Igor, è giusto che ci punti. Una parentesi mediocre in una squadra non può pregiudicare la tua carriera; se Igor ha fatto un po’ di fatica a Firenze non significa che sia scarso, a volte è meglio cambiare aria, anche per il calciatore stesso”.