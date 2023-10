MINOTTI A RFV, Vero: Beltran somiglia a Baiano. Ma a Roma vedo Nzola

FirenzeViola.it

Lorenzo Minotti a Radio Firenze Viola

L'ex calciatore del Parma e attuale opinionista di Sky Sport Lorenzo Minotti è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare della gara di ieri sera di Conference League contro il Cukaricki che lui stesso ha commentato. Queste le sue parole a partire ovviamente dal protagonista di serata Lucas Beltran autore di una doppietta: "Gli attaccanti hanno bisogno di ritrovare il gol per avere certezze. Beltran sicuramente dopo ieri sera avrà più convinzione. Non sbloccarsi per lui poteva diventare un problema. Indubbiamente la difesa dei serbi ieri ha concesso tanto spazio ma ha segnato due grandi gol. Soprattutto il secondo perché ha percepito dove era il portiere e ha optato per un tocco morbido. Abbiamo visto anche la sua caratteristica di dare profondità giocando sulla linea del fuorigioco".

Italiano lo ha paragonato a Baiano, per lei è un paragone che ci sta?

"Si ci sta, lui è stato mio compagno a Parma e fisicamente lo ricorda. Ma anche nella capacità di smarcarsi anche dentro l'area e di calciare girandosi in spazi stretti".

Giusto puntare su di lui ora?

"Credo che siano due attaccanti con caratteristiche diverse. Quindi dovrà essere bravo Italiano ad adattare la scelta in base anche all'avversario e alla strategia di gara. Sono giocatori diversi, arrivati in modo diverso e per esigenze diverse. Quindi secondo me continuerà questa alternanza. A Roma mi aspetto ad esempio Nzola più di Beltran perché la Lazio concede poca profondità".

