MARCHIONNI A RFV: "Replicare Italiano sarà dura. Ma Palladino ha aspettative e possibilità"

© foto di Federico De Luca

Marco Marchionni, ex centrocampista viola, in diretta su Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" ha dato così le sue impressioni sulla Fiorentina: "Ci sono stati dei cambiamenti. Ci vorrà del tempo, Raffaele (Palladino, ndr) lo conosco, ha tanta voglia di dimostrare il suo valore. Ma sappiamo bene che Firenze è esigente: sono cambiate tante cose ma non dev'essere una scusante. La squadra aveva acquisito un'impronta importante, cambiando poco ogni anno e giocando sempre a campo aperto. Però è sempre la Fiorentina, il valore è conosciuto. Con l'Empoli sarà una gara bella da vedere".

Si aspettava un Gudmundsson subito così protagonista, contro la Lazio?

"Sì, sta soltanto tirando fuori le qualità che ha. È solo l'inizio però, perché in squadre come la Fiorentina serve quella continuità che ti porta a fare, fino a fine anno, quello che dimostri inizialmente".

Questa Fiorentina è da sesto posto?

"Me lo auguro. Però replicare quel che è stato fatto in questi anni sarà dura. Italiano ha fatto un lavoro incredibile, ma le aspettative e le possibilità ci sono".

