MARANI A FV: "LA FIORENTINA HA L'ENERGIA DI ITALIANO. DV9..."

Direttamente dal Museo del Calcio di Coverciano che dirige, e in cui stamattina ha tenuto un importante evento per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, il noto giornalista Matteo Marani (nella foto all'inaugurazione di una panchina rossa anti-violenza con Paola, mamma di una vittima di femminicidio cinque anni fa all'Isolotto) parla così in esclusiva a FirenzeViola.it: "Oggi è il 25 novembre, diventato dal 1999 la giornata riconosciuta per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. Stamani ricordavamo che siamo a 110 vittime in meno di 11 mesi, sono dieci donne al mese che vengono ammazzate, una vicenda drammatica e inasprita dalla pandemia. Urgente intervenire e sensibilizzare le persone, il Museo che è luogo di pensiero, opinione e sensibilizzazione deve fare queste cose. Nello sport qualcosa è stato fatto, molto però ancora manca: serve allargare le tematiche, un tema importante è quello del linguaggio e dell'uso delle parole nella discriminazione di genere".

Passando al campionato, passo indietro del Milan a Firenze?

"Per me hanno fatto una buona partita, è che la Fiorentina è una squadra eccellente. Lo dico da inizio stagione, sono un po' l'ottava sorella del nostro campionato, quella che può provare a entrare nelle prime sette degli ultimi anni. In difesa il Milan ha fatto diversi errori, tra Tatarusanu e Gabbia: così rimontare la Fiorentina si fa difficile, soprattutto con un Vlahovic che determina parecchio".

In queste ore tornerà Commisso, potrà cambiare qualcosa con Vlahovic?

"La vicenda mi sembra avviata verso un esito che stiamo capendo, probabilmente il giocatore ha proposte più allettanti: la linea della Fiorentina è giusta, la società non può sottostare a pressioni e ricatti, come per tanti anni è successo. Oggi, forse anche per la crisi, i club sono più orientati all'autonomia".

Oggi è il compleanno del presidente viola, cosa ha portato in Italia secondo lei?

"Lui è un passionale, capita di superare certi perimetri: a volte gli è scappata la parola dopo aver perso pazienza, alcune cose dell'Italia forse doveva tornare a capirle. Ma soprattutto gli serviva un allenatore: con Italiano l'ha trovato".

Che partita sarà sabato al Castellani?

"La Fiorentina mi piace molto, sta sentendo l'energia trasmessa da Italiano. Ad Empoli dovranno consolidare quanto fatto di buono: l'avversario sarà più debole ma ha un allenatore che sta dando molto e che è molto in gamba, Andreazzoli, e gioca. Può venire fuori una partita divertente e movimentata".