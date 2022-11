M.QUARTA, IL FRATELLO A FV: "MONDIALI? UN SOGNO. A LUNGO IN VIOLA. SU NICO E TORREIRA..."

E' decisamente un momento positivo quello che sta vivendo in maglia viola Lucas Martinez Quarta. Il centrale, primo in Serie A per duelli vinti e terzo giocatore della rosa più utilizzato da Italiano in stagione, si sta prendendo una bella rivincita dopo le difficoltà degli ultimi mesi e si annuncia uno dei protagonisti nel match di questa sera a Riga in Conference League. Per parlare del numero 28 viola - che spera ancora in una chiamata last-minute per i Mondiali - Firenzeviola.it ha contattato Gonzalo Martinez Quarta, fratello del chino. Queste le sue parole: "Lucas è arrivato nel campionato italiano e aveva ancora molto su cui migliorarsi. Adesso lo vedo bene, devo dire che migliorato molto da quando si è adattato al calcio italiano, abbastanza diverso da quello argentino".

Qual è il sogno di Lucas con la Fiorentina? Crede che possa rimanere per tanti anni a Firenze?

"In generale, il sogno di ogni giocatore è vincere più trofei possibili con il proprio club di appartenenza. Spero che in futuro possa restare alla Fiorentina e consolidarsi in maglia viola".

Qual è il rapporto con suo fratello?

"Con il chino, come lo chiamo io e ormai un po' tutti, ci troviamo bene, è un bravo fratello. Dopo ogni partita della Fiorentina gli scrivo e ci sentiamo sempre".

Crede che Lucas riuscirà ad essere convocato per il Mondiale con l'Argentina?

"Vederlo in Coppa del Mondo, con la maglia dell'Argentina addosso, sarebbe un sogno per tutta la nostra famiglia. Non so se verrà convocato in Qatar, ma sta lottando con la maglia della Fiorentina per un posto, questo senza dubbio".

Prima della Fiorentina, ci sono state altre squadre europee che volevano acquistare Lucas?

"Non ne so molto, soprattutto se si tratta di questioni legate al calciomercato. So che c'erano dei club su Lucas che lo hanno chiamato quando era ancora al River ma non c'è mai stato nulla di concreto prima di concretizzasse il trasferimento alla Fiorentina".

Suo fratello è molto amico di Torreira e Nicolas Gonzalez. Il loro rapporto di amicizia c’è ancora?

"Sì, decisamente. Tutti e tre sono ottimi amici, la passata stagione alla Fiorentina hanno creato un bel rapporto di amicizia che è ancora vivo. Il fatto che Lucas ogni tanto faccia visita a Firenze ne è la prova".

Infine, come trova Firenze? La famiglia Martinez Quarta verrà a visitarla?

"Non ho ancora avuto occasione di volare in Italia e visitare la città. Quando potrò andarci spero di incontrare tanti fiorentini. La nostra famiglia adora Firenze, è bellissima".