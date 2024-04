LIVE FV, V. PLZEN-FIORENTINA 0-0: FINISCE LA GARA ALLA DOOSAN ARENA

Fonte: da Plzen- Alessandro Di Nardo

Da Plzen è tutto, un saluto da Alessandro Di Nardo, seguite il post-partita qui e su Radio FirenzeViola.

La serata dei viola si conclude con i calciatori di Italiano chiamati a raccolta sotto lo spicchio dei 600 tifosi ospiti. Cori e incitamento nonostante una prova da zero assoluto.

Zero emozioni e una prestazione preoccupante per la Fiorentina: termina 0-0 il primo round col Viktoria Plzen, dopo una gara in cui la Fiorentina non è riuscita a creare una vera palla gol: zero rischi (o quasi) ma una produzione offensiva da mani nei capelli per la formazione di Italiano. Pari festeggiato come una vittoria dalle parti di Plzen, con sciarpata finale e tanti cori per la squadra di Koubek.

FINISCE QUI! Pari a reti bianche tra Viktoria Plzen e Fiorentina nell'andata dei quarti di Conference League. Tutto rimandato a prossima settimana, al Franchi.

90+6'- Finisce la gara di Reznik, standing ovation per lui: al suo posto Paluska.

90+ 5- Angolo per la Fiorentina. Biraghi batte bene col mancino a rientrare, Quarta, prova a svettare ma colpisce male.

90+4' -Ultimo cambio Plzen.Esce tra gli applausi del pubblico Chory, dentro Kliment.

90+3' - Altra ammonizione per i padroni di casa: se la prende Hejda che, dopo un duello tutto tra capitani con Biraghi alza troppo la voce.

90+2'- Disastro Nzola: al primo pallone toccato, l'angolano sbaglia il controllo e si fa soffiare la sfera da un difensore.

90+1' - Saranno sei i minuti di recupero. Si continuerà a giocare fino al 96'.

90'- Giallo per Ikone, troppo nervoso dopo una rimessa laterale non accordata.

89'- Apertura da censura di Quarta, che tenta di pescare sulla destra Dodo ma sbaglia tutto.

88'- Qualche problema per Reznik, che si tocca la gamba dopo un buon intervento in ripiegamento su Biraghi. L'esterno di casa recupera dopo poco il suo posto sulla destra.

87'- Bella palla in verticale di Mandragora per Biraghi, il terzino viola però non ci arriva lasciando sfilare palla sul fondo.

85' - Ultimo cambio per la Fiorentina, che inserisce Ikoné al posto di Nico Gonzalez.

83'- Fiorentina pericolosa solo su calcio piazzato: angolo di Biraghi, mancino ad uscire e terzo tempo di Nico Gonzalez, che sale in cielo e gira di testa non trovando però la palla, pallone che esce docile.

81'- Fuori anche Sottil e Arthur: dentro Kouamé e Maxime Lopez.

79' - Tentativo di Hejda dal cuore dell'area, con un destro che scappa via di poco: gioco però fermo per un colpo subito da Nico Gonzalez, atterrato in area.

77' - Proteste di Mandragora, che reclama in mezzo al campo un fallo non fischiato dopo un duro contrasto.

75'- Lo speaker fa sapere che sono 11470 i presenti stasera alla Doosan Arena: tutto esaurito quindi.

74' - Gioco momentaneamente interrotto per un colpo subito da Cerv, che si è scontrato cadendo con Nico. Qualche istante di apprensione per la panchina di casa, poi il numero sei è tornato a centrocampo.

72'- Sbracciata di Reznik su Sottil: fallo e ammonizione per l'esterno del Plzen.

70' - Doppio cambio per Italiano: fuori Beltran e Belotti, dentro Barak e Nzola.

67' - Dopo quattro minuti di interruzione e l'intervento di capitan Biraghi, che ha scalciato via l'ultimo fumogeno dal campo, si ricomincia a giocare tra Viktoria Plzen e Fiorentina.

64'- Partita momentaneamente sospesa: dal settore ospite sono piovuti almeno tre fumogeni in campo. L'arbitro aspetta che sia tornata la calma sugli spalti.

62' - A cambiare per primo è Koubek: il Viktoria inserisce Traore al posto di Vydra.

59'- Inizia a muoversi qualcosa sulla panchina viola: si scaldano Barak, Maxime Lopez, Kouame e Nzola.

56' - Primo corner per la Viola, il terzo in totale: dalladestra va Biraghi, pallone scodellato nel mezzo ma risputato fuori dalla difesa del Viktoria Plzen.

54' - Nico-Beltran: la coppia argentina crea la più grossa azione da gol per i viola, col dieci che imbuca per il nove che, da posizione defilata, prova il diagonale col destro. Para Jedlicka in due tempi.

53' - Nico prova ad accendersi: sterzata repentina sulla destra, Cadu non abbocca e chiude, guadagnando anche una rimessa dal fondo.

52' - Buona iniziativa di Sottil, cross di prima al centro dell'area allontanato però dalla difesa.

51' - Belotti di testa: correzione aerea ambiziosa, pallone alto con Jedlicka in controllo.

49'- Affondo del Plzen sulla destra, gran chiusura in area di Quarta, che rischiando molto, in scivolata, spazza in angolo.

48'- Altro tentativo da fuori: stavolta ci prova Arthur dal limite, destro piazzato a lato di un metro.

47' - Nessun cambio da ambo le parti, si ricomincia con gli stessi undici.

46' st- RIPARTITI! Ricomincia la gara alla Doosan Arena.

19.44- Squadre di nuovo in campo, a breve ricomincia la gara.

INTERVALLO

46' - FINISCE COSì IL PRIMO TEMPO! Pareggio a reti bianche in una prima frazione in cui la Fiorentina ha dimostrato ancora una volta tutte le difficoltà nell'essere incisiva pur tenendo per larga parte della gara il pallino del gioco.

45'- UN MINUTO DI RECUPERO. Il primo tempo durerà quindi fino al 46'

44'- Fiorentina in continuo possesso palla, senza sbocchi però. Percentuali simili alla gara di domenica con la Juve: a un minuto dal 45' la Viola ha collezionato il 74% del possesso.

42' - Secondo corner viola: batte Biraghi dalla destra, sinistro a rientrare e spizzata sul primo palo di Gonzalez, pallone che non trova né la porta né la deviazione di un compagno finendo abbondantemente a lato sul secondo palo.

39'- La Fiorentina fatica tremendamente, ma c'è almeno qualcosa che sta funzionando: è la corsia di destra con Dodò e Beltran (che parte centrale ma spesso taglia davanti al terzino brasiliano): i due sudamericani si sono già trovati in un paio di occasioni che non hanno però portato a molto.

37' - Tensione in mezzo al campo dopo un contrasto aereo tra Dodò e Vydra, coi due che, una volta interrotto il gioco per fallo fischiato al brasiliano, hanno un brusco faccia a faccia. Tutto tornato nella normalità nel giro di pochi secondi.

35' - Primo angolo per la Fiorentina: lo batte Arthur dalla bandierina alla sinistra di Jedlicka: pallone risputato fuoori dalla difesa di casa.

33' - Primo tiro in porta per la Fiorentina: cross di Mandragora da trequarti, Belotti in girata aerea in tuffo centra la porta, ma trova la parata sicura di Jedlicka, che blocca un tiro non molto angolato.

29'- Altro tentativo da fuori, stavolta da lontanissimo: alla mezz'ora ci prova Quarta dai trenta metri. Pallone potente ma alto (di non molto).

28'- Sottil prova ad accendersi ma si spegne subito: abbozzo di dribbling sull'out di sinistra ben riuscito, cross nel nulla.

25' - Quando abbiamo superato abbondantemente il primo tempo, primo prototipo di tiro verso la porta della Fiorentina. Ci prova Mandragora da fuori, mancino al volo e palla in curva.

23' - BRIVIDO PER LA FIORENTINA! Altra imbucata verticale, la squadra di Italiano si fa trovare impreparata sulla verticalizzazione del Plzen per Vydra, a rimorchio arriva Cerv che dal cuore dell'area di rigore in diagonale manda di mezzo metro a lato.

20'- Intervento duro su Belotti di Hejda, l'arbitro lascia continuare per la norma del vantaggio ma l'attaccante della Viola rimane a terra per diversi secondi prima di rialzarsi, andando a protestare con l'arbitro per la mancata ammonizione.

18'- Tentativo anche del Plzen, con lancio lungo per Chory, anticipato al momento clou da un ottimo ripiegamento di Milenkovic.

16' - Mandragora prova a pescare in verticale Belotti: l'attaccante viola non aggancia e la palla sfila comoda per Jedlicka.

14' - Primo giallo dell'incontro: se lo prende Cadu, reo di un intervento in ritardo e scomposto da dietro su Nico GOnzalez all'altezza del cerchio di centrocampo sulal fascia destra d'attacco dei viola. Ammonizione per l'esterno del Viktoria Plzen.

11' - Se ne sono andati i primi dieci minuti e l'atteggiamento del Plzen sembra chiaro: la difesa a tre in realtà è una linea a cinque in cui Reznik e Cadu, sugli esterni, si propongono di rado. L'obiettivo della squadra di Koubek è aspettare la Fiorentina nella sua metà campo per poi provare a ripartire.

9'- Primo calcio d'angolo e primo intervento per Terracciano: dal tiro dalla bandierina calciato alla sinistra del portiere viola parte uno spiovente su cui Hranac prova a intervenire di testa. Tentativo debole, nessun problema per Terracciano, che blocca.

6' - Primo tentativo in profondità per la Fiorentina. Pescato Nico in area di rigore: spalle alla porta, su uno spiovente dalle retrovie l'argentino prova la sponda di petto ma senza riuscire a servire nessun compagno.

4' - Fiorentina in costante proiezione offensiva. La squadra di Vincenzo Italiano ha già preso il controllo dei ritmi e del possesso.

3' - Primo richiamo per i tifosi della Fiorentina, pregati dalla speaker dello stadio di non utilizzare più fumogeni.

2' - Grande atmosfera alla Doosan Arena. Tutto esaurito e spinta incessante della curva del Plzen. Anche i più di 600 tifosi viola si fanno sentire.

1' - È iniziata la partita alla Doosan Arena. Fiorentina in completo bianco da trasferta. Viktoria Plzen con la maglia di casa rossoblu

La Fiorentina ha due diffidati: Mandragora e Belotti

Ricordiamo le formazioni ufficiali:

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Hranac, Hejda, Jamelka; Reznik, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Vydra, Chory.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Tra pochi minuti scenderanno sul campo della Doosan Arena di Plzen il Viktoria padrone di casa e la Fiorentina. Il Viktoria è arrivato a questo appuntamento dopo aver eliminato gli elvetici del Servette soltanto ai calci di rigore, dopo un doppio 0-0 maturato sia all’andata che nella sfida di ritorno. Per la Fiorentina, invece, decisiva è stata la rete del 3-4 realizzata all’ultimo secondo del match di andata contro il Maccabi Haifa, con il ritorno al Franchi che si concluse per 1-1.