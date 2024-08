IMBORGIA A RFV, Amrabat perfetto per il gioco di Palladino

FirenzeViola.it

Su Radio FirenzeViola spazio ad Antonio Imborgia, procuratore e agente di mercato, che ha parlato così delle trattative calde per la Fiorentina: "Anche il mercato della Fiorentina è ragionato, pensano con attenzione a tutte le mosse da fare ed è giusto così. Hanno cambiato molto, c'è da fare un intervento di ristrutturazione profondo, anche a livello societario. Io richiamo tutti alla calma, poi da parte della società c'è tanta attenzione dal punto di vista degli esborsi economici".

E sulla situazione Sofyan Amrabat: "Quando Amrabat è andato via da Firenze ha scelto la Premier. La Fiorentina in quel caso ha 'subito' la volontà del calciatore e anche ora potrebbe contare tanto la sua volontà. Però adesso potrebbe cambiare proprio questo dettaglio. Io se fossi in Palladino lo utilizzerei. Se c'è un modo per convincerlo a restare è quello di farlo giocare. Poi è un giocatore valido e che sarebbe perfetto per il suo modo di intendere il calcio. Il fatto che abbia giocato a Friburgo vuol dire che qualcosa è cambiato, sennò Palladino non l'avrebbe impiegato".

